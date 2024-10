Dunque, il Tribunale dei diritti del Mare di Amburgo ha sentenziato che “L’Italia e l’India devono sospendere ogni azione giudiziaria in essere e non intraprenderne di nuove che possano aggravare la disputa”.

Inoltre, lo stesso Tribunale ha respinto la richiesta dell’Italia di far rientrare in Patria Salvatore Girone e di non far ripartire in India Massimiliano Latorre, attualmente in convalescenza.

Va anche sottolineato che le decisioni del Tribunale di Amburgo sono vincolanti e non sono appellabili.

Per il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, la sentenza segna comunque un passo avanti, mentre per il ministro delle Infrastrutture, Graziano del Rio, la decisione di Amburgo “non va nella direzione richiesta”.