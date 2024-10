Vendetta di un marito tradito dalla propria “mogliettina perfetta” o un efficace (visto l'effetto creato) operazione di marketing?

In molti si stanno chiedendo, infatti, se la lettera di Enzo pubblicata a pagina 24 del Corriere della Sera di oggi sia vera o dietro ci sia dell’altro. Ad esempio ci sia un’operazione pubblicitaria per lanciare un nuovo programma di Real Time dal titolo “Alta infedeltà” condotto probabilmente da Enzo Miccio che inizierà il 16 marzo. Ma il famoso wedding planner, contattato dalla redazione de Il Fatto Quotidiano, dice di non saperne nulla "Sono in Francia, sto facendo altro”.

Per ora, dunque, resta il mistero sulla veridicità della lettera.

Foto copertina tratta da radioitalia.it