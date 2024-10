“Amore mio, per te farei di tutto lo sai. E tu invece ti faresti tutti. Ho sempre cercato di proteggere il nostro amore. E invece tu l’hai distrutto. E dopo sette anni di matrimonio voglio raccontare a tutta Italia il tuo spregevole tradimento”.

E’ quanto si legge a pagina 24 del Corriere della Sera di oggi.

Un avviso a pagamento originale. Si tratta di una lettera di un marito tradito che ha deciso di far conoscere a tutti la storia del proprio matrimonio, finita male.

Lui si chiama Enzo, è ovviamente un uomo arrabbiato e deluso che non ha paura di fare nomi e di mettere in piazza il dolore che sta vivendo.

“Da quando ti ho vista con lui che ti baciavi davanti a quella diavolo di pasticceria, la nostra preferita, è arrivato solo il buio”, si legge. “Ma invece di dirtelo subito, ho indagato e in un mese ho scoperto che c’era dell’altro ancora! E soprattutto degli altri. I martedì con le amiche a cena, avevano un fuori menù speciale, diciamo, perché non erano che uno squallido teatrino di amanti! Molto bene allora racconto tutto. Come quel viaggio che ti ho spinto a fare io perché eri stressata per il lavoro. Hai preso un aereo da sola “per raggiungere le amiche di Roma”, dicevi, quelle che conoscevo, con gli agganci per la vacanza low cost in Egitto… e io scemo a crederci. Era solo il primo dei tuoi tradimenti”.

La lettera continua e poi termina con “Il nostro matrimonio è finito. Ti lascio. Io non tornerò indietro. Hai sbagliato tu e non mi vergogno a raccomtare a tutta Italia la vita segreta della mia mogliettina perfetta. Anzi, ho perfino aperto una pagina Facebook”, che in poche ore ha raggiunto i 6mila mi piace.