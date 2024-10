Maria De Filippi riprende a lavorare. La conduttrice di casa Mediaset torna in studio per la registrazione di Amici mentre sabato 4 marzo va in onda la puntata di C'è posta per te registrata prima della morte di Maurizio Costanzo.

"Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato", ha detto Maria De Filippi, tornando in studio in via Tiburtina per registrare la nuova puntata di Amici, in onda la domenica pomeriggio su Canale 5.

La conduttrice riprende i suoi impegni a una settimana dalla scomparsa di Maurizio Costanzo (mancato il 24 febbraio).

Nella prossima puntata di C'è posta per te Tiziano Ferro e Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson, volti della serie cult Mare fuori.