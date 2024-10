Marco Carta ha contratto il coronavirus. Ne ha dato notizia lo stesso artista con un post su Instagram.

"È un annata in cui non ci si riesce mai a godere appieno le cose belle - scrive rivolgendosi ai fan -. Mentre mi state riempiendo di messaggi per l’uscita del nuovo singolo, ho scoperto di essere positivo al Covid".

"Nulla di grave - racconta il cantante - sto abbastanza bene, ma sono ovviamente costretto a rimandare tutta la promozione televisiva. Mi raccomando: state attenti, fate i bravi perché ‘sto coso non scherza!".