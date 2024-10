Oggi la notizia che Manuel Bortuzzo rimarrà paralizzato. Il nuotatore ventenne che da Treviso si era trasferito a Roma per allenarsi e seguire la sua passione, rimasto ferito la notte tra sabato e domenica da un colpo di pistola esploso da due uomini a bordo di uno scooter all’Axa. I fatti ancora da chiarire, ma l’ipotesi più accreditata rimane lo scambio di persona, anche perché non sarebbero emerse liti o attriti avuti recentemente da Manuel.

Già ieri il padre di Manuel aveva preannunciato il rischio di una possibile paralisi, ma oggi la conferma a 48 ore dall’intervento toracico.

“C’è una lesione midollare completa. Questo purtroppo vuol dire che al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe” ha detto il professore Alberto Delitala, il direttore del Dipartimento di Neuroscienze del San Camillo di Roma, che ha poi aggiunto: “Questo vuol dire che la possibilità di riacquisto del movimento delle gambe con le conoscenze mediche attuali non è possibile. Appena i colleghi lo riterranno fuori pericolo, potrà essere risvegliato, e lo avvieranno a uno svezzamento dal respiratore, poi imposteremo un trasferimento in un centro di riabilitazione per consentire al paziente di riprendere una vita anche in presenza di una lesione midollare”.