“Non è che sia una grandissima manovra, lo ha detto oggi Carlo Calenda a nome di tutto il Terzo Polo. Bene che ci siano i soldi per le bollette, 21 miliardi, ma è anche vero che è una manovra che non è né carne né pesce”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, a Milano, rispondendo alle domande dei giornalisti.

“Noi siamo molto seri perché abbiamo fatto delle controproposte, a differenza di chi fa polemica e basta. Vediamo se in Parlamento riusciremo a migliorarla. Manca un po' di concretezza, del resto è facile far la campagna elettorale come opposizione, governare è più complesso”, ha aggiunto.

“Meloni disse 'metteremo le pensioni minime a mille euro', sono a mille euro? No. Tanti dei grandi proclami della destra, pensate ai proclami della Meloni, 'la pacchia è finita' per gli immigrati, è finita per chi la pacchia? Per un paese che chiede 209 miliardi all'Europa e poi dice che la pacchia è finita? Insomma, è arrivato il tempo della serietà” ha concluso Renzi.