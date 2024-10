Dopo aver mangiato e bevuto per un totale di 180 euro, sono letteralmente fuggiti dal ristorante senza pagare il conto.

Il piano è però finito male per quattro giovani fiorentini tra i 23 e i 24 anni in trasferta a Livorno. Uno di loro, nella fretta di scappare, ha dimenticato sul tavolo il proprio cellulare, dal valore di circa mille euro.



I giovani sono così stati costretti a tornare indietro, pagare il pasto, scusarsi per non essere stati denunciati e ringraziare per aver ricevuto indietro il costoso telefono. La bizzarra notizia è stata riportata da Fanpage. Il fatto è avvenuto mercoledì scorso.



Quando si è accorto della fuga dei ragazzi, il ristoratore ha chiamato immediatamente la polizia ma poco dopo ha scoperto che sul tavolo c'era il telefono di uno dei fuggitivi.

Sul cellulare è arrivata una chiamata, a cui il ristoratore ha risposto, da parte da uno dei giovani che chiedeva all’interlocutore dove fosse stato dimenticato il telefono. "Al ristorante dove avete pranzato a sbafo" è stata la risposta.



Ai ragazzi è toccato fare ammenda e pagare il conto per evitare una denuncia penale, che secondo i titolari sarebbe scattata comunque anche senza il caso del telefono dimenticato, considerato che avevano prenotato il tavolo usando un numero da cui sarebbe stato possibile rintracciarli.