Una tragedia avvolta da un alone sempre più drammatico quella che ha come protagonisti le vittime Veronica Amistadi, 41 anni e suo figlioletto di 4, trovati morti ieri sotto il ponte di Mostizzolo in Val di Sole, in Trentino.

Si ipotizza che la donna, originaria di Roncone, in alta valle del Chiese, e residente a Trento, si sia gettata con il figlio per disperazione. Non sono ancora note, però, le cause che abbiano potuto portare la donna a compiere tale gesto.

L’allarme è stato lanciato nella notte dopo che un automobilista aveva notato un'auto con le luci di posizione accese nei pressi del ponte.

Al vaglio degli inquirenti la triste vicenda per ricostruire pezzo per pezzo ciò che è accaduto quella drammatica notte e le cause.