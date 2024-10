Madre e figlia si abbracciano dopo oltre 40 anni: è la toccante storia di due donne unite da un legame speciale che non si sono viste per quasi mezzo secolo e che, lo scorso 24 marzo, si sono ritrovate.

L’incontro, come riporta Toscana Oggi, che ha reso pubblica la notizia, è avvenuto grazie al fortissimo desiderio da parte di entrambe di conoscersi.

Anna, la madre, rimase incinta a soli 15 anni e questo non andò giù a suo padre, così dalla Calabria, la ragazzina si trasferì con sua mamma a Firenze dove un’amica infermiera la fece arrivare in una casa famiglia per ragazze madri. Lì Anna diede alla luce Valentina, tornò in Calabria dove stette per poco tempo poi raggiunse nuovamente Firenze per iscriversi al Conservatorio e diplomarsi.

La piccola Valentina venne intanto adottata da una famiglia della zona che fu fiera poi di provare ad aiutarla a ritrovare sua madre biologica. Non fu certo facile, considerato che nell’atto di nascita era scritto che la madre non voleva essere nominata, quindi gli anni passarono ma Valentina, diventata mamma a sua volta, non si diede per vinta fino a quando scoprì che la legge era cambiata e poteva cercare la sua genitrice.

L’incontro tra le due donne è stato un tripudio di emozione, “C’è stata subito un’intesa bellissima”, ha spiegato Anna a Toscana Oggi, confessando di aver pensato spesso a Valentina.

“Per quanto una persona possa vere una storia di adozione felice, a un certo punto della vita conoscere le proprie origini diventa un bisogno da affrontare – ha detto la figlia – L’incontro ci permette di fare pace con un passato che ha inevitabilmente creato dolore a entrambe”.