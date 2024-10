Colpito da un infarto durante una rapina, è stato salvato proprio dalla vittima a cui aveva rubato portafoglio e cellulare. E' accaduto a Brescia, in via Cefalonia, dove lo scorso 10 giugno un 45enne di origine nigeriana ha tentato di rubare degli oggetti di valore da un'auto in sosta. Il proprietario della vettura si era infatti fermato per sostituire una gomma, lasciando gli oggetti appoggiati sul sedile.

Una volta agguantata la refurtiva, il malvivente è però stramazzato al suolo colpito da infarto. L'automobilista, nonostante il torto subito, si è subito attivato per soccorrere l'uomo insieme ad altri passanti e un infermiere che ha messo in funzione il defibrillatore in dotazione alle polizia locale di Brescia, giunta sul posto.

L'uomo è stato rianimato all'istante, prima di essere ricoverato d'urgenza in ospedale, in codice rosso, dove è ancora ricoverato ma fuori pericolo di vita.