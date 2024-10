La polizia ha arrestato una giovane coppia con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della figlioletta di 4 mesi. L’accaduto ad Alessandria dove, come riporta TgCom 24, gli agenti, su segnalazione di un familiare, hanno trovato la bimba con gravi lesioni al volto e al corpo.

L'episodio risale al 23 ottobre quando la coppia è stata fermata in centro con la bimba e considerate le condizioni di quest’ultima, hanno chiamato un’ambulanza. Il quadro clinico ricostruito da un medico legale è compatibile con pregresse percosse al volto e ad altre parti del corpo.

Dopo brevi accertamenti la coppia è finita in carcere. Sono stati sentiti parenti e vicini di casa e diversi indizi, alcuni emersi durante il controllo dei cellulari della coppia, hanno portato all'arresto dei due genitori per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Il pm di turno, dopo gli interrogatori, ha disposto che fossero trasferiti in carcere.

Durante l'udienza di convalida la madre si è rifiutata di rispondere alle domande degli inquirenti, mentre il padre ha parlato di "due cadute accidentali". Fortunatamente, nonostante le gravi lesioni, la bimba non sarebbe in pericolo di vita ed è attualmente ricoverata.