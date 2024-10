Dieci bimbi e sei adulti sono stati soccorsi dai Carabinieri, dopo essere rimasti intrappolati all'interno di un asilo nido allagato a Bellinzago Lombardo, in provincia di Milano, a causa del violentissimo nubifragio che da oltre 24 ore sta mettendo in ginocchio la Lombardia.

Come informa Il Giornale di Brescia, i militari della Stazione di Gorgonzola, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, da ore impegnati in numerosi interventi, hanno immediatamente raggiunto l’edificio a seguito di una urgente richiesta di aiuto da parte del personale. Hanno così portato fuori dalla struttura i bimbi tenendoli in braccio e subito dopo hanno prestato soccorso a insegnanti e al personale. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Si tratta di una lieta notizia in una giornata particolarmente nera per la regione lombarda, dove a causa del maltempo, sono esondati i fiumi Lambro e Seveso e le previsioni per le prossime ore, purtroppo, non promettono nulla di buono.