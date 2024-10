Continua ad aggravarsi il bilancio del maltempo in Emilia Romagna: sono otto i morti individuati e un disperso. Quattromila gli sfollati. Allagamenti diffusi in 24 comuni. Esondati tutti i fiumi della regione. In 50mila sono rimasti senza corrente elettrica.

Le vittime sono tutte in provincia di Forlì. "Il nostro pensiero va alle 8 vittime e ad alcuni dispersi. A loro e alle loro famiglie va tutto il cordoglio della Regione", ha detto il presidente di regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Bonaccini ha aggiunto che ci sono "moltissimi evacuati", tra cui 3mila a Bologna, 5 mila a Faenza e 5mila nel Ravennate, ma il numero è destinato a crescere.

Il cadavere di una donna di Ronta di Cesena è stato rinvenuto in mattinata sulla spiaggia di Zadina (Cesenatico), dopo essere stato trascinato dalla corrente impetuosa del fiume Savio per 20 chilometri. Il marito della donna era stato trovato senza vita ieri sera