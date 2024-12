Da domani, giovedì 19 dicembre, il maltempo prenderà il sopravvento sull'intero territorio italiano con vento e neve come protagonisti. Secondo le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLMeteo.it, le prossime ore saranno caratterizzate da nebbie diffuse al Nord, nubi basse sulle coste tirreniche e in Liguria con possibili episodi di pioviggine.

Tuttavia, a partire da giovedì, il tempo subirà un cambiamento repentino: le piogge inizieranno a interessare il Nord, diventando sempre più diffuse e consistenti nel pomeriggio. Sarà una serata movimentata con venti di Maestrale oltre i 100 km/h in Sardegna, intensificazione del Libeccio sul Mar Tirreno con mareggiate sulle coste tirreniche e l'inizio della Bora e del Grecale sull'Adriatico.

Venerdì rappresenterà il culmine di questo periodo di maltempo, con venti ancora più forti che causeranno mareggiate significative in varie zone costiere. Le precipitazioni lasceranno il Nord con gli ultimi scrosci a est, per concentrarsi sulle regioni adriatiche e sul basso Tirreno. Con il calo delle temperature, si prevedono nevicate diffuse sugli Appennini, con possibilità di bufere o tormentoni su Marche, Abruzzo e Molise a causa dei venti intensi attesi.

Durante il weekend, la situazione meteorologica dovrebbe temporaneamente migliorare prima di un nuovo fronte perturbato proveniente dal Polo Nord.

Sabato, che coincide con il solstizio d'inverno, sono attese le ultime precipitazioni al Sud con possibili nevicate in collina, accompagnate da venti freddi settentrionali su gran parte del Centro e del Sud Italia.

Per quanto riguarda le previsioni dettagliate: Mercoledì 18, al Nord si prevedono nebbie o nubi basse in pianura e sole in montagna; al Centro cielo molto nuvoloso con pioviggine in Toscana; al Sud nubi diffuse sui settori tirrenici. Giovedì 19, al Nord inizieranno le piogge sempre più diffuse; al Centro il peggioramento avverrà in serata sulle coste tirreniche e in Sardegna, con venti in aumento; al Sud il maltempo arriverà nella notte in Campania. Venerdì 20, al Nord si concluderà il maltempo con venti di Bora; al Centro si prevedono precipitazioni sulle coste adriatiche e in Sardegna, con bufere di neve sui rilievi e instabilità altrove; al Sud maltempo e venti forti su Campania e Calabria tirrenica. La tendenza indica che sabato sarà ventoso e più freddo, mentre domenica il peggioramento è atteso entro sera.

Previsioni sulla Sardegna per giovedì 19 dicembre 2024

Cielo poco nuvoloso con aumento della copertura nuvolosa dalla seconda parte della giornata. Possibili isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sul settore occidentale in nottata. Possibile formazione di ghiaccio al suolo nelle prime ore del mattino a partire dai 700 metri.

Temperature: in leggero aumento in entrambi i valori. Venti: deboli variabili tendenti al rinforzo e a disporsi dai quadranti occidentali nel corso della giornata. Forti da Ovest Nord-Ovest sulle coste esposte in nottata. Mari: poco mossi o mossi con moto ondoso in progressivo aumento nella seconda parte della giornata.