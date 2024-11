Una serie di perturbazioni meteorologiche porterà maltempo intenso e 'invernale' in diverse regioni d'Italia a partire da mercoledì, come anticipato da Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it. Dopo un martedì con condizioni meteo deboli in tutta l'Italia, il Libeccio causerà un rapido peggioramento del tempo sulle Alpi, con nevicate attese a quote di 1000 metri e fenomeni intensi su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Saranno presenti temporali, piogge abbondanti e mareggiate lungo le coste di queste regioni.

Il clima si raffredderà ulteriormente, consentendo la possibilità di nevicate a quote molto basse al nord, potenzialmente anche in pianura in molte zone settentrionali come Milano, Pavia, Torino, Asti, Brescia, Cremona, Parma e Piacenza nella notte tra giovedì e venerdì. Venerdì il Libeccio soffierà nuovamente con forza fino a metà pomeriggio, con possibilità di nevicate anche in pianura nel nordest, come a Vicenza, Treviso, e forse anche a Bologna e Modena.

Nel frattempo, al centro-sud continuerà il maltempo con forti piogge e nevicate abbondanti sugli Appennini a quote medio-basse. Alla sera, il Maestrale spazzerà via le nubi e il maltempo, portando pieno inverno sull'Italia.

Per quanto riguarda le previsioni dettagliate: Lunedì 18, al nord cielo coperto con nebbie e nubi basse in pianura, più soleggiato in montagna; al centro cielo molto nuvoloso con rare piogge; al sud maggior sereno solo in Sicilia. Martedì 19, al nord cielo molto nuvoloso o nebbioso in pianura; al centro qualche pioggia sull'alta Toscana e molte nubi altrove; al sud piogge sulla Calabria tirrenica. Mercoledì 20, peggioramento sulle Alpi con neve, gradualmente più soleggiato altrove. Al centro venti forti di Libeccio e maltempo sulle Tirreniche; al sud maltempo su Campania e Calabria tirrenica con venti intensi. La tendenza per giovedì prevede possibili nevicate fino in pianura al nord, maltempo al centro-sud e temperature basse.

Previsioni in Sardegna per martedì 19 novembre 2024 (Fonte Arpas Sardegna)

Cielo nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli.

Temperature: senza variazioni di rilievo. Venti: deboli o moderati da ovest nord-ovest. Rinforzi sulle Bocche d Bonifacio. Mari: molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Mercoledì e giovedì il cielo risulterà nuvoloso con probabili precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare nella giornata di mercoledì. Le temperature subiranno un calo giovedì. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali. I mari saranno generalmente molto mossi.