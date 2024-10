Toscana nuovamente sott'acqua dopo una settimana, con grande emergenza soprattutto nel Pisano. I torrenti sono esondati nella notte e 15 persone sono recuperate dai Vigili del fuoco dopo essersi rifugiate sui tetti delle auto. Allagamenti anche nel Livornese, già colpito il 18 ottobre scorso.

UN DISPERSO IN LIGURIA

Allerta massima anche la Liguria, dove si conta un disperso ad Arenzano (Genova). La moglie teme che possa essere stato travolto da uno smottamento provocato dalla fuoriuscita di un torrente. I Vigili del fuoco impegnati nelle ricerche dell'uomo hanno trovato un'auto precipitata per diversi metri sotto alla strada nel letto del torrente.

ALLERTA GIALLA ANCHE IN SARDEGNA

La Protezione civile ha diramato per domani un'allerta arancione su alcuni settori di Piemonte, in Liguria e in Emilia-Romagna. Allerta gialla su gran parte della Sardegna e su settori di Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana.

"Ormai - commenta il governatore della Toscana, Eugenio Giani - abbiamo sempre più messo in sicurezza i grandi fiumi, quello che in questo momento deve concentrare la nostra attenzione è il prevenire le piene nei piccoli fiumi, torrenti, ruscelli che poi sono quelli che improvvisamente si gonfiano e fanno i danni come la scorsa notte".