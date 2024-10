Il maltempo di questi ultimi tre giorni si sposta al Centrosud, ma da giovedì abbandonerà tutta la penisola.

Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, se la giornata di oggi sarà caratterizzata ancora da maltempo diffuso al Nordest e su gran parte del Centrosud (possibili temporali con grandine e addirittura nubifragi sull'Emilia Romagna e sulla Calabria tirrenica), domani il vortice ciclonico che sta tenendo sotto scacco molte regioni italiane comincerà a liberare dalle piogge il settentrione, colpendo diffusamente il medio e basso Adriatico, il resto del Sud e localmente anche il Lazio.

Per avere un deciso e più ampio miglioramento dovremo aspettare giovedì quando il sole sarà prevalente al Centronord e dal pomeriggio anche al Sud. Sarà da questa giornata infatti che un promontorio di alta pressione avanzerà deciso sull'Italia, garantendo non solo un tempo soleggiato, ma anche un importante aumento delle temperature. Grazie al maggior soleggiamento e nel contempo all'aria più calda che alimenterà l'alta pressione i valori termici diurni saliranno facilmente oltre i 23 gradi al Nord, in Toscana e in Sardegna.

Tra giovedì e sabato prossimi si raggiungeranno addirittura picchi quasi estivi. Basti pensare che sulle valli dell'Alto Adige si toccheranno i 28 gradi, sulla Pianura Padana e in Sardegna i 25-26 gradi.

Nel dettaglio: Martedì 2 - Al nord: maltempo al Nordest, forte in Emilia Romagna. Al centro: rovesci e temporali diffusi, meno in Sardegna. Al sud: tempo fortemente instabile, nubifragi in Calabria e Sicilia orientale. Mercoledì 3 - Al nord: soleggiato e mite. Al centro: maltempo su Adriatiche e basso Lazio. Al sud: ancora piogge e temporali sparsi. Giovedì 4 - Al nord: sole e caldo. Al centro: bel tempo e clima mite. Al sud: ultime piogge su Lucania, Calabria e Sicilia ionica. Tendenza - Venerdì e weekend con sole e caldo quasi estivo, ma tornano i temporali sulle Alpi.