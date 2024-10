Il graduale indebolimento dell’anticiclone di blocco, ancora posizionato fra l’Europa dell’est e la Russia meridionale, favorirà l’avvicinamento di una nuova intensa perturbazione che porterà diffuse condizioni di maltempo con fenomeni a tratti estremi in Sardegna e ancora una volta sulle aree del Nordovest già messe a dura prova dalle abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni.

Lo sottolineano gli esperti del Centro Epson Meteo spiegando che le proiezioni modellistiche prospettano ulteriori accumuli dai 100 ai 300 litri al metro quadro fra Liguria e Piemonte occidentale. In serata rovesci e temporali diventeranno intensi anche in Toscana e Lazio.

Nel fine settimana la situazione è destinata a migliorare, mentre sembra sempre più probabile, che all’inizio della prossima settimana l’infiltrazione di aria fredda dai Balcani verso la nostra Penisola sarà responsabile di un sensibile calo termico su tutte le regioni.

Sono attese, in particolare, precipitazioni particolarmente intense e abbondanti con accumuli tra 100 e 300 litri per metro quadrato su Valle D`Aosta, Piemonte e Liguria. In Sardegna possibili forti temporali.

In serata fenomeni intensi e temporali anche su Toscana, Lazio e alta Campania. Su molti settori di Liguria e Piemonte il terreno è già saturo dopo le piogge incessanti che da lunedì interessano queste zone con accumuli totali vicini a 500 litri per metro quadrato: il livello di molti fiumi e torrenti è al limite e potrebbero verificarsi esondazioni nelle prossime ore.

Venti di Scirocco anche forti su Liguria, Sardegna e Sicilia con raffiche 80-90 km/h. I forti venti di Scirocco potranno causare mareggiate sulle coste liguri, con un effetto "tappo" potenzialmente pericoloso: il deflusso delle acque verso il mare sarà reso difficile dal forte vento che soffia in direzione opposta.