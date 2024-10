Temporali e vento forte oggi hanno colpito Milano, soprattutto nella zona nord ovest. Una donna di 58 anni è morta, schiacciata da un albero caduto a Lissone, in provincia di Monza e Brianza. L'incidente è avvenuto poco prima delle 16, in via Louis Braille 39. Immediato l'intervento di vigili del fuoco, carabinieri e 118. I sanitari, però, hanno potuto solo constatare sul posto il decesso della donna.

Oltre 100 le chiamate arrivate ai vigili del fuoco per interventi di soccorso nelle zone di Canegrate, Legnano, Busto Garolfo, Lainate e Pogliano Milanese. Un cittadino di Villa Cortese è stato soccorso dai sommozzatori di Milano perché rimasto intrappolato all'interno del suo garage allagato.

Salvata anche una 64enne che stava annegando nel sottopasso allagato di via Casati a Monza dagli agenti di polizia. Nella zona verso le ore 14.00 di oggi si è abbattuta una violenta tempesta caratterizzata da pioggia intensa, grandine e raffiche di vento, che hanno creato numerosi disagi.

I poliziotti delle volanti, sapendo che il sottopasso in caso di pioggia abbondante si allaga con l’acqua che raggiunge i tre o quattro metri di altezza, si sono recati lì per un controllo e hanno notato una persona annaspare nell’acqua che cercava disperatamente di restare con la testa fuori per respirare, scomparendo poco dopo nel sottopasso allagato.

I quattro agenti si sono tuffati riuscendo a prenderla e a portarla fuori dall’acqua. Qui la signora piangendo ha abbracciato gli agenti e raccontato loro che poco prima nella sua abitazione, al pian terreno rispetto al sottopasso, aprendo la porta che dà nel giardino, è scivolata ed è stata risucchiata dal flusso dell’acqua precipitando nel vuoto per circa 10 metri. Così è finita nel sottopasso allagato ricolmo di oltre tre metri d’acqua, rischiando di morire annegata.

A Sesto San Giovanni è stata emessa un’ordinanza sindacale per disporre la chiusura dei giardini, dei parchi pubblici e delle aree cimiteriali del territorio comunale fino a quando non saranno completati i lavori di verifica delle aree verdi.

Interrotte le linee ferroviarie Milano-Chiasso e Milano-Lecco dalle 13.55 a causa del maltempo che si è abbattuto in Brianza che ha portato alcuni detriti sui binari della stazione di Monza. Sul posto sono intervenuti i tecnici che stanno cercando di ripristinare la circolazione.

E per domani le previsioni non sono migliori. Allerta arancione a Milano per possibili temporali. L'allerta è stata emanata dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia per la continua l'instabilità meteo che interessa anche la zona. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.