Sale a 5 il bilancio dei morti per l'ondata di maltempo che ha colpito il centro-sud dell'Italia nello scorso week-end. Un uomo di 51 anni è rimasto ucciso da un albero che è precipitato sulla sua auto.

E' successo a Candidoni, nella piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria: l'uomo, agricoltore, era alla guida della sua auto quanto il tronco è precipitato, probabilmente a causa del forte vento.

Due persone sono morte nel casertano, a Sessa Aurunca: un albero abbattuto dal vento ha colpito un'auto uccidendo le due persone che erano all'interno.

Nelle Marche, invece, un'auto è stata travolta da un torrente in piena a Sant'Angelo in Pontano, in provincia di Macerata. A bordo c'era un uomo che è deceduto.

La quinta vittima è stata registrata nei pressi di Villafranca, in provincia di Verona: un uomo di 50 anni è annegato dopo essere scivolato nelle acque del fiume Tione.

La Protezione civile ha esteso anche a oggi l'allerta di condizioni meteo avverse, che prevede il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Lombardia meridionale, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise.