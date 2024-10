Siamo entrati ufficialmente nel peggioramento causato dal ciclone mediterraneo (Medicane) che sferzerà l'Italia per tutta la settimana, con nevicate, vento forte (di burrasca fino a120 km/h) e mareggiate. Il team del sito www.ilmeteo.it avverte che da oggi l'abbassamento termico causato dall'aria artica-polare produrrà delle nevicate a bassa quota, fino in pianura su alcune regioni del Centro-Nord, in primis Toscana, Umbria, Emilia Romagna (settori centro-meridionali), Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Oggi gli effetti del vortice perturbato saranno evidenti: avremo piogge sparse con temporali sulle regioni tirreniche e Sardegna, mentre la neve cadrà in un primo momento tra i 200 e i400 metri, dal tardo pomeriggio invece neve in pianura su Bassa Emilia (nell'hinterland modenese, bolognese e reggino) con accumuli tra 5 e12 cm. In serata neve al piano su gran parte dell'Emilia Romagna, zone interne Toscane (fiocchi a Firenze, Pisa), Umbria, Marche. Dalla nottata la neve raggiungerà le pianure del Veneto (neve a Venezia), dell'Emilia Orientale (fin verso le coste) e Friuli Venezia Giulia (neve a Trieste).

Accumuli tra 3 e8 cm. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.ilmeteo.it avvisa che anche domani sara' una giornata caratterizzata da neve in pianura al mattino su Toscana, Marche, dal pomeriggio nevicate (da deboli a moderate) su Piemonte (Torino, Cuneo, Asti, 5-8 cm), Triveneto, ed Emilia Romagna (qui localizzate). Nuovo peggioramento invece a partire dalla serata con l'arrivo della neve fino al piano anche su Lombardia, ancora su Piemonte ed Emilia Romagna (qui accumuli superiori a10 cm). Sulle altre regioni neve dai300 metri. Da segnalare la possibilità di bufere di neve a causa dei venti di burrasca.

(Nella foto, una bellissima cartolina di questi giorni di Fonni, NU)