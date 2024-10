Intensa perturbazione sull’Italia: piogge e temporali anche a inizio settimana. Mezzo metro di neve sulle vette alpine: oggi fiocchi anche fino a 600-800 metri sulle Alpi occidentali. Nevicate tra lunedì e martedì anche sull’Appennino centro-settentrionale. Clima freddo specie al nord con temperature da inizio inverno.

Oggi giornata ventosa con venti in rinforzo anche al sud e forte maestrale in Sardegna. "L’intensa perturbazione giunta domenica insisterà sul nostro Paese per un paio di giorni, portando ancora pioggia e vento su gran parte delle nostre regioni, con nevicate sui rilievi del Nord anche a quote relativamente basse. La neve interesserà anche l'Appennino centrale. Martedì il vortice insisterà spostando in suo centro sul Tirreno, con ulteriore calo termico nelle regioni centro-meridionali e ancora occasione per piogge sparse lungo il Tirreno e in Sardegna.

Mercoledì - affermano i meteorologi di Meteo.it - il vortice attenuato si allontanerà verso i Balcani ma un’altra perturbazione dalla Francia farà sentire gradualmente i suoi effetti al Nordovest. Si andrà così formando un altro vortice di bassa pressione che dovrebbe dirigersi verso Sud con una nuova fase temporalesca probabile giovedì soprattutto sulle regioni tirreniche e venerdì all'estremo Sud. La settimana oltre a mostrarsi decisamente nuvolosa e piovosa sarà anche piuttosto fredda, con temperature in generale di qualche grado al di sotto delle medie stagionali, e con un clima da inizio inverno al Nord".

PREVISIONI PER LUNEDÌ- Oggi nel pomeriggio piogge sparse in gran parte del Nord, più insistenti in Piemonte ed Emilia con neve fino a 600-800 metri in Valle D’Aosta, Piemonte e Appennino ligure. Rovesci e temporali al Sud, Sicilia e Sardegna occidentale, con piogge più sporadiche sul versante adriatico del Centro. In serata aumenta il rischio di temporali su Lazio, Campania e Puglia. Quota neve in calo sull’Appennino centrale fino a 1600 metri. Piogge insistenti all’estremo Nordovest e in Emilia. Nella notte fenomeni intensi possibili in Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Marche. Temperature in brusco calo. Sarà una giornata molto ventosa per venti meridionali sullo Ionio, forte Maestrale in Sardegna e Bora sull’alto Adriatico.

ALLERTA ROSSA IN BASILICATA E VENETO, ARANCIONE IN CAMPANIA E FRIULI- La Regione Veneto ha esteso alla giornata di lunedì 6 l’allerta meteo rossa per rischio idrogeologico sui settori del Piave Pedemontano e sui bacini dell’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. La Protezione Civile ha diramato per lunedì la massima allerta anche in Basilicata. Criticità arancione invece in Campania e Friuli.

NEVE SU ALPI E APPENNINI - L’ondata di Maltempo che da ieri sta interessando l'Italia è stata la prima importante occasione di neve della stagione per le Alpi e, nella giornata di oggi, anche per l'Appennino: le webcam ci regalano immagini spettacolari della neve che sta cadendo a Sestrière, Madonna di Campiglio, Cogne, Champoluc, Santa Caterina Valfurva e in molte altre località alpine La perturbazione ha dato luogo oggi ad un vortice di bassa pressione sul Tirreno che insisterà sull'Italia per qualche giorno, portando altre piogge e nevicate in quota. Nella giornata di oggi, grazie all'arrivo di correnti di aria fredda, la quota della neve si abbasserà sulle Alpi e sull’Appennino Settentrionale: le nevicate saranno più insistenti nel settore alpino occidentale e a tratti si spingeranno fino a 600/800 metri. Deboli nevicate intermittenti su Alpi e Prealpi lombarde e Alpi orientali intorno ai 1000 metri. Neve anche sull'Appennino settentrionale, a quota più basse nel settore ligure. In serata neve anche sui rilievi di Marche, Abruzzo e Molise fino a 1600 metri.

PREVISIONI PER MARTEDI- Martedì le piogge risparmieranno fino al pomeriggio solo la Valle D’Aosta, le coste del medio Adriatico e la Calabria; rischio di temporali lungo il versante Tirrenico, in Sardegna e nel Salento con neve sulle Alpi orientali oltre 1300-1500 metri di quota. Dalla serata si attenueranno le precipitazioni al Centro-nord mentre insisteranno rovesci e temporali su Campania, Calabria e Isole maggiori. Ulteriore calo termico al Centro-sud. Venti intensi in rotazione intorno al centro di bassa pressione posizionato nel Tirreno centrale.

TENDENZA SETTIMANA- Mercoledì residue precipitazioni all’estremo Sud, graduale peggioramento al Nordovest con neve sulle Alpi occidentali oltre 1200 metri; parziali schiarite al Nordest, regioni centrali e Puglia, con temporali in serata in arrivo in Toscana. Ancora ventoso su Isole e Mari meridionali. Giovedì l’instabilità si trasferisce sulle regioni del medio e basso versante Tirrenico con temporali che venerdì interesseranno ancora il Sud e la Sicilia. La settimana oltre a mostrarsi decisamente nuvolosa e piovosa sarà anche piuttosto fredda, con temperature in generale di qualche grado al di sotto delle medie stagionali.