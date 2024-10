Tragedia questa mattina a Marina di Massa a Massa Carrara. Una bambina di 3 anni è morta in seguito alla caduta di un pioppo di circa quattro mesi sulla tenda da campeggio dove la piccola dormiva insieme alla famiglia.

L’albero è stato sradicato dalla furia di una tromba d'aria.

La sorella di 14 anni, invece, è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale, mentre un'altra ragazza di 19 anni ha riportato lievi contusioni e non è stato necessario il ricovero. I genitori sono rimasti illesi.