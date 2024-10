Non ce l’ha fatta nemmeno la figlia di 14 anni: è morta in ospedale come la sorellina di 3 anni. Troppo gravi le ferite riportate in seguito alla caduta di un pioppo di circa quattro mesi sulla tenda da campeggio dove dormivano insieme alla famiglia.

La tragedia è avvenuta questa mattina a Marina di Massa a Massa Carrara.

L’albero è stato sradicato dalla furia di una tromba d'aria.

Prima la triste notizia della bambina di 3 anni e poi quella della sorella di 14 anni.

I genitori sono rimasti illesi. La famiglia, di origine marocchina e residente a Torino stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Toscana. La maggiore delle tre figlie, diciannovenne, ha riportato lievi contusioni.