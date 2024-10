Sei vittime, quasi tutti anziani, costituiscono il terribile bilancio del maltempo che si è abbattuto violentemente sulla Toscana tra la giornata di avant’ieri e quella di ieri. Secondo quanto confermato dalla Regione, come riporta TgCom 24, risultano due decessi a Montemurlo, comune nel Pratese tra i più colpiti, uno nel Livornese, a Rosignano, due nel Pistoiese e uno a Prato.

Un uomo di 85 anni è deceduto a causa dell'esondazione del torrente Bagnolo a Montemurlo, annegando in mezzo metro d'acqua in casa. Si ipotizza che l'anziano, che viveva da solo e aveva problemi di deambulazione, sia caduto a causa di un malore o per il pavimento scivoloso.

Sempre a Montemurlo, una 84enne è morta a causa di un malore mentre cercava di togliere l'acqua da casa.

Una donna di 83 anni invece è stata trovata priva di vita a Rosignano, in una Rsa, all'interno di una stanza della struttura allagata.

Due coniugi sono stati trovati morti a poca distanza l'uno dall'altra, a San Pantaleo a Vinci, nel Fiorentino. Avevano 70 e 65 anni e si trovavano a bordo della loro auto, quando quest'ultima è stata investita da un'ondata di acqua e fango che ha fatto crollare nel fosso parte della strada e un piccolo ponte. Da quanto appreso e come riporta TgCom 24, pare che i due stessero parlando al telefono con la figlia.

Un 73enne è stato invece folgorato nella sua abitazione a Prato, mentre cercava di staccare la corrente elettrica nella taverna della sua abitazione.