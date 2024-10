Paura per Jerry Calà. L'attore 71enne, secondo quanto riportato da Napoli Today, è stato colto da un malore verso le 2 del mattino mentre si trovata all'hotel Santa Lucia di Napoli dove alloggiava in questi giorni per le riprese di un film ambientato tra il capoluogo partenopeo e Ischia, 'Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema'.

L'attore sarebbe stato prontamente soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato in ambulanza nella Clinica Mediterranea in codice rosso per un infarto.

Secondo altre fonti, l'attore sarebbe stato anche sottoposto ad intervento chirurgico per impiantare uno stent coronarico.