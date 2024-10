Un malore improvviso che gli è costato la vita, mentre faceva il bagno nella sua città d’origine, San Benedetto del Tronto, davanti al figlioletto di 5 anni. Paolo Capparè, 42 anni, ha perso i sensi ieri pomeriggio attorno alle 17. Un pomeriggio che sarebbe dovuto essere di divertimento e svago, ma che si è concluso in tragedia.

Come riportano il Corriere Adriatico e Leggo, molti bagnanti sono accorsi per aiutare l'uomo. Immediato anche l'intervento del bagnino e dei sanitari del 118. Si è mobilitato anche l'elisoccorso, ma per il papà 42enne non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Paolo Capparè era nato e cresciuto a San Benedetto ma, da tempo, residente nel Milanesedove lavorava e dove si era stabilito. Da luglio 2021 era professore associato di odontoiatria mentre dal 1 gennaio dell'anno prima era aiuto primario del dipartimento di odontoiatria del San Raffaele.

Professionista stimato nell’ambiente, autore e coautore di decine e decine di pubblicazioni scientifiche di rilevanza. Era tornato nella sua San Benedetto per qualche giorno di vacanza con il figlio.