Spaventoso incidente a Bologna, dove una donna ha avuto un malore mentre si trovava vicino alla finestra del suo appartamento al quarto piano, tenendo in braccio il figlio di un anno e mezzo. Il bambino è precipitato, ma nonostante la caduta da oltre dieci metri è sopravvissuto: si trova in condizioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'accaduto, descritto dalla ricostruzione dei poliziotti delle Volanti e della Squadra Mobile, è avvenuto giovedì intorno alle 16:30. La donna, una tunisina incinta di sei mesi, stava conversando con alcuni vicini per strada quando improvvisamente si è sentita male e il bambino le è scivolato dalle braccia.

Il piccolo è stato prontamente soccorso e trasportato all'ospedale Maggiore, insieme alla madre che si era nel frattempo ripresa. Attualmente il bambino è ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico.

Si ritiene che abbia evitato lesioni gravi perché non ha colpito la testa durante la caduta, e un vicino di casa ha immediatamente praticato le manovre di rianimazione. Le autorità stanno indagando sull'incidente.