Un dramma senza precedenti quello di Maria Cristina Buttignoni, 59enne di Lodi venuta a mancare un'ora prima del funerale della mamma. Non è riuscita a dare l'ultimo saluto alla donna che le ha dato la vita, Enrica Pedinazzi, 83 anni, scomparsa il giorno prima.

Destino beffardo, ma alla quale la donna era ormai rassegnata: infatti, da tempo, Maria Cristina lottava con una malattia incurabile. La 59enne era molto nota in città per il grande impegno in qualità di coordinatrice e responsabile del centro diurno disabili della Fondazione Stefano ed Angela Danelli. Era inoltre attivista per Amnesty International.

La tragica coincidenza ha lasciato la comunità sbigottita. Numerosi i messaggi di addio e di cordoglio sui social: "La vita è ingiusta", scrive qualcuno, mentre c'è chi le rivolge un ultimo saluto: "Ciao grande donna".