Mahmood sbarca su Prime video con un docufilm dal titolo "Ja ti la credias crasa", che in sardo significa: “Non te lo saresti mai aspettato”. E' la stessa frase rivolta dall'artista alla mamma Anna Frau (di Orosei), abbracciandola dopo la vittoria a Sanremo 2022 insieme a Blanco con il brano Brividi.

"Questo progetto mi sta molto a cuore", ha detto il cantautore intervenendo in collegamento video alla presentazione della nuova stagione Prime Video Italia. Il documentario, diretto da Giorgio Testi, scritto da Virginia W. Ricci e prodotto da Red Carpet, sarà disponibile prossimamente in esclusiva sulla piattaforma streaming.

Il docufilm segue il cantautore lungo il suo tour europeo, raccontando la sua storia e le relazioni più intime con le persone che hanno segnato la sua vita. La famiglia, gli amici, i collaboratori. L'artista milanese è ora impegnato in un lungo tour che lo porterà in giro per l'Italia.