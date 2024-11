Acquistare delle magliette personalizzate è un desiderio che accomuna ormai una vasta gamma di consumatori: prodotti come questi sono molto richiesti dalle aziende, affinché possano utilizzare questi indumenti come gadget aziendali o come divise da lavoro da fornire ai propri dipendenti, c’è chi acquista magliette personalizzate per procurare i capi tecnici ad una squadra sportiva, anche di livello puramente amatoriale, c’è chi le compra per fare un regalo a qualcuno, magari simpatico e goliardico… le possibilità, insomma, sono tantissime.

Ciò che è interessante sottolineare è che oggi capi di questo tipo possono essere comodamente acquistati online; fare shopping in rete non è una novità, certamente, ma non tutti sanno che su Internet è possibile compiere non solo l’acquisto in senso stretto, ma anche tutto il processo di personalizzazione di questi particolari prodotti.

Come si può procedere, dunque? Per rispondere a questa domanda, l’ideale è far riferimento ad uno degli e-commerce che offrono questa possibilità, come il noto stampasi.it; non esitiamo, dunque, e vediamo quali sono le operazioni da compiere.

Il primo step: la scelta del prodotto

La prima cosa da fare è, ovviamente, scegliere il prodotto: come si può notare, le magliette a disposizione sono tantissime, e per individuare più agevolmente i modelli più in linea con le proprie necessità è possibile effettuare una ricerca impostando numerosi filtri quali i colori, i brand produttori, il materiale, la tipologia, la grammatura del tessuto e molto altro ancora.

È molto interessante il fatto che il cliente, prima di effettuare il suo ordine definitivo, può acquistare un campione neutro, ovvero una singola maglietta priva di personalizzazioni; in questo modo potrà dunque apprezzare con mano la qualità del tessuto, effettuando poi il suo acquisto solo se pienamente convinto.

Differenziare i prodotti del medesimo ordine

Non tutte le magliette devono necessariamente presentare le medesime caratteristiche: grazie ad un’apposita tabella, infatti, è possibile specificare quanti pezzi si desiderano per ogni singola taglia disponibile, come anche per ogni colore.

Nell’e-commerce, inoltre, sono specificati in modo chiaro i prezzi di ogni prodotto anche in relazione all’entità dell’ordine: tanto maggiore sarà il numero di pezzi richiesto, tanto più basso sarà il prezzo del singolo capo.

La realizzazione della personalizzazione grafica

Successivamente, è possibile passare alla personalizzazione vera e propria: con un semplice click è possibile caricare il file di quanto si vuol far riprodurre sulle magliette, che si tratti di una scritta, un logo, un disegno o quant’altro, e si può scegliere con esattezza anche il punto del capo in cui dovrà comparire.

Nel caso in cui non si abbia a disposizione un file, o se si dovesse avere una qualche difficoltà a compiere queste operazioni, nessun problema: una volta effettuato l’ordine, si riceveranno delle indicazioni via mail su come procedere per la definizione del progetto grafico.

Basta un semplice click per confermare l'ordine

Al termine delle operazioni, il cliente ha modo di visualizzare un “recap” di quanto richiesto ed il relativo preventivo e, se convinto, può procedere all’ordine con un semplice click, come si usa fare in qualsiasi e-commerce; sia che l’ordine sia di pochi pezzi o di migliaia di magliette, verrà comodamente spedito all’indirizzo indicato.

Acquistare delle magliette personalizzate online, dunque, è davvero molto semplice, non è affatto vero, dunque, che il commercio elettronico non si presti bene all’acquisto di prodotti “custom”.