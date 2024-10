A Bari, una madre ha abbandonato la sua neonata in ospedale, scatenando una forte reazione da parte di un'infermiera che l'ha definita "senza cuore" in un post sui social. Nonostante la foto della neonata e i commenti critici sulla madre siano stati successivamente rimossi, la donna e l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bari hanno preso atto della situazione, con quest'ultimo che ha avviato un procedimento disciplinare per verificare eventuali violazioni del codice deontologico.

La vicenda si inserisce in un contesto dibattuto su questioni come maternità, aborto e gestazione per altri, ora considerata reato a giurisdizione universale in base alla legge italiana. L'infermiera ha etichettato la decisione della madre come "fredda e insensibile" e ha lanciato un appello per raccogliere beni di prima necessità per la neonata, suscitando però conseguenze impreviste.

Il presidente dell'Ordine di Bari, Saverio Andreula, ha confermato che saranno condotti tutti gli accertamenti necessari per valutare eventuali violazioni professionali e che verrà preso il provvedimento appropriato, se del caso, nei confronti dell'infermiera coinvolta. Quest'ultima ha presentato una memoria difensiva, sostenendo di aver voluto sensibilizzare la comunità locale e raccogliere aiuti per la neonata. Andreula ha dichiarato: "Effettueremo tutti i necessari accertamenti e adotteremo le misure opportune, inclusa l'applicazione di eventuali sanzioni, se necessario".