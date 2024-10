Fa discutere il racconto di Nadia, un’amica della "santona" di Trevignano Gisella Cardia che racconta di aver assistito a presunti miracoli che la Cardia si attribuisce.

Ora l'amica racconta di essere stata presente a casa della sedicente veggente quando una piccola teglia di pizza sarebbe bastata per sfamare venti persone. "Quel giorno di alcuni anni fa ho portato una piccola teglia di pizza a casa di Gisella Cardia, che avremmo mangiato dopo la recita del rosario – ha raccontato Nadia a Fanpage -. Non sapevo quando l’ho preparata, quante persone saremmo state, una volta arrivata ho pensato che non sarebbe bastata, eravamo almeno in venti".

"Non so dire cosa sia accaduto - aggiunge -, è rimasto inspiegabile per chi era presente. Penso che Gesù conosca le esigenze di noi figli. Sono convinta che anche in quel momento sapeva di questa necessità, ossia che il cibo che avevamo a disposizione mentre eravamo riuniti a pregare non sarebbe bastato per tutti". Alla fine "ne è anche avanzato qualche pezzetto e ce lo siamo portato a casa".

"Ci tengo a dire che io non sono una seguace di Gisella, ma fedele della Madonna e credo che non sia Gisella a moltiplicare il cibo ma Gesù e Maria, che lei faccia solo da tramite", ha sottolineato la donna