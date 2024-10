La tempesta solare ammirata in tutto il pianeta che ha tinto di uno splendido viola il cielo, è stata rivendicata dalla veggente di Trevignano Romano, Gisella Cardia, la quale ha affermato di averla predetta prima che si verificasse “per volere della Madonna”.

Attraverso la pagina Facebook “La Regina del Rosario”, ossia quella dell’associazione che fa riferimento al fenomeno della Madonna di Trevignano, Gisella Cardia si è rivolta ai fedeli attribuendosi il merito di aver previsto l’evento che sta tingendo il cielo di viola, elencando una serie di messaggi catastrofici che annunciano l’apocalisse postati mesi e anni addietro per comprovare la sua “profezia”.

“Il sole emanerà tutta la sua potenza, causando grandi tempeste solari. Il tempo è vicino!”, “Guardate i segni dal cielo! Guardate i segni dal cielo: non dico i tempi e il giorno, ma questi sono i tempi ultimi. Non fidatevi di date: solo lo conosco la data esatta”, “Siate sempre più spirituali e guardate i segni del cielo e della terra”, “Figli, guardate il cielo, li vedrete i segni dei tempi”, sono alcuni che la veggente ha postato in questi giorni.

Nonostante la scomunica da parte della Chiesa, Gisella Cardia continua a muoversi e per i suoi seguaci non ci sono dubbi: la tempesta solare di questi giorni sarebbe l’ennesimo miracolo della Madonna di Trevignano.