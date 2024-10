"Oggi ho accettato la mia candidatura a Premier per il Movimento 5 Stelle", a dichiararlo su Facebook è Il vicepresidente della Camera Luigi di Maio.

Di seguito il post pubblicato.

"Come tanti di voi ho iniziato questo percorso 10 anni fa, l'8 settembre del 2007 con un banchetto. Ed è dal banchetto dei nostri attivisti Siciliani, di Caltanissetta che voglio parlarvi oggi.

All'inizio non volevamo neanche entrare nelle istituzioni, pensavamo che bastasse proporre alla politica progetti validi per essere ascoltati.

Ma ci hanno IGNORATI.

Per questo abbiamo deciso di entrare nelle istituzioni dall'opposizione per far conoscere al Paese il loro indegno modo di gestire la cosa pubblica. E hanno passato il tempo a DERIDERCI.

Quando il Movimento 5 Stelle è diventato la prima forza politica del Paese, hanno avuto paura e hanno iniziato a COMBATTERCI con tutto il potere mediatico e politico che avevano a disposizione.

Siamo ancora qui, più forti di prima. E ora dobbiamo completare l'opera: andiamo a Palazzo Chigi e facciamo risorgere l'italia.

'Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci. (Gandhi)"

Foto copertina tratta da Fb di Luigi di Maio