"Entrare nel governo Draghi è stato un suicidio. Lo dissi subito a tutti!". Lo scrive di Twitter Alessandro Di Battista. L'ex grillino poi rincara la dose in un video su Youtube. "Ma vi rendete conto che le due persone che hanno fatto cadere gli ultimi due governi, Renzi e Salvini, saranno ancora vostri alleati di governo? Io non ho parole. Questi dirigenti dovrebbero chiedere scusa".

Nei giorni scorsi Di Battista era stato durissimo anche nei confronti di Luigi Di Maio, ex collega di partito e alla Camera. “Oggi addossare a Conte le responsabilità di questa pseudocaduta del governo, che poi non so se ci sarà, è una falsità meschina che portano avanti giornali e politici, come Di Maio, a cui del Paese non interessa nulla, gli interessano le poltrone e il proprio potere” aveva detto in un video pubblicato sui propri canali social.