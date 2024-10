Si è spenta nella notte in una clinica di Roma, dopo una lunga malattia, Susanna Vianello, speaker radiofonica di Radio Italia e figlia dei cantanti Edoardo Vianello e Wilma Goich. Susanna, che avrebbe compiuto 50 anni il prossimo 20 luglio, lavorava da anni in radio. Negli ultimi anni la sua voce era legata a Radio Italia anni 60 Roma.

Tra i primi messaggi di cordoglio è arrivato, su Twitter, quello di Fiorello, suo grande amico. “”Abbiamo riso tanto insieme non ti dimenticherò mai”. Poi anche il cugino della donna Andrea Vianello ha scritto un pensiero sul social: "La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, non c'è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l'ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui" conclude, "ci mancherà molto".