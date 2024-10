E’ morta questa mattina Virna Lisi. L'attrice si è spenta a Roma all’età di 78 anni a causa di un tumore.

Virna Lisi era considerata la Mariln Monroe italiana, nella sua carriera ha vinto 2 David di Donatello.

L'attrice non si era mai ripresa dal grande dolore per la morte del marito Franco Pesci, con cui era stata sposata per 53 anni.

Nata ad Ancona nel 1936, nella sua lunga carriera ha vinto sei Nastri d'argento. Fra i suoi film si ricordano Luna nuova (1955) di Luigi Capuano e Lo scapolo di Antonio Pietrangeli del 1955 con Alberto Sordi, mentre l'anno successivo riesce finalmente a dare prova anche delle sue capacità drammatiche in La donna del giorno, di Francesco Maselli. Due anni dopo proprio grazie ad una pubblicità le arriva la grande popolarità: il dentifricio Chlorodont la scelse infatti per interpretare i propri sketch all'interno della storica rubrica televisiva Carosello, il cui slogan, con quella bocca può dire ciò che vuole, ottenne immediato successo e divenne un vero e proprio tormentone di quegli anni. Nel 1958 compare accanto a Totò e Peppino De Filippo nella commedia Totò, Peppino e le fanatiche.