Il mondo della pallacanestro è in lutto per la tragica scomparsa di Giovanni Spedaletti Trabalza, 18enne vittima di un incidente motociclistico in provincia di Perugia ieri, sabato 9 novembre.

La Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato la triste notizia sul proprio sito ufficiale, ricordando che Giovanni, nato a Torgiano il 6 ottobre 2006, era un giovane talento che aveva iniziato a giocare a basket nel 2019 con la maglia della Pontevecchio Basket, per poi diventare arbitro nel 2021.

La FIP ha espresso le più sincere condoglianze alla famiglia Spedaletti e ha annunciato che in suo onore verrà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi in tutte le categorie.

Anche le Azzurre, prima della gara di qualificazione al Women’s EuroBasket 2025 contro la Grecia, hanno voluto ricordare Giovanni durante l'esecuzione dell'Inno di Mameli a Chalkida: il capitano Jasmine Keys ha tenuto un fischietto e il gagliardetto tricolore, rendendo omaggio al giovane arbitro e giocatore di basket.