Nella giornata di oggi è stato proclamato lutto regionale in Calabria, per la strage di migranti a causa del naufragio avvenuto tra sabato 25 e domenica 26 febbraio.

Sono 63 i cadaveri recuperati, 14 sono bambini, tra cui un neonato e due gemellini, ma il bilancio potrebbe drammaticamente aumentare e raggiungere quota 100. Sono 82 invece i superstiti.



Secondo quanto riporta Fanpage, sono stati fermati quattro presunti scafisti, che avrebbero preteso 8mila euro da ogni migrante. Intanto la Procura di Crotone ha aperto le indagini con ipotesi di omicidio e disastro colposi e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

I migranti provenivano da Iran, Siria e Afghanistan ed erano partiti quattro giorni prima della strage da Smirne, in Turchia. L'imbarcazione trasportava circa 180 persone, e si è spezzata in 2 a causa del mare in tempesta.