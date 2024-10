L'Università per Stranieri di Siena ha deciso di intitolare la nuova sala di lettura della biblioteca alla scrittrice sarda Michela Murgia, scomparsa lo scorso agosto all’età di 51 anni dopo una grave malattia che lei stessa aveva deciso di raccontare e condividere.

La cerimonia di intitolazione si terrà il prossimo 14 dicembre nell’aula magna Virginia Woolf. Oltre al rettore Tomaso Montanari interverranno il direttore del dipartimento Giuseppe Marrani, il docente di Letteratura italiana contemporanea Daniela Brogi, contemporanea, Luca Casarotti, research fellow presso il Dipartimento di Studi Umanistici, il docente di Lingua e cultura coreana Imsuk Jung e Lorenzo Terenzi, marito di Michela Murgia.

Il 12 agosto scorso, in coincidenza con i funerali della scrittrice, il rettore dell’Università per Stranieri di Siena aveva preso la decisione di porre le bandiere a mezz’asta in segno di lutto.