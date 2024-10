Nelle giornate di oggi e domani i volontari Unitalsi saranno presenti in tutte le piazze sarde, ma anche di tutta Italia, per festeggiare la 19^ edizione della Giornata dell’Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali).

Per l’occasione sono in vendita le piantine bonsai d’ulivo che rappresentano la pace e la fratellanza. Il ricavato delle offerte sarà utilizzato dall’Unitalsi per sostenere la vita dell’associazione e i numerosi progetti di carità che vengono realizzati quotidianamente sull’intero territorio, nazionale e internazionale, al servizio delle persone più bisognose, grazie al costante impegno dei propri soci.

Il testimonial di quest’anno è Flavio Insinna, celebre presentatore Rai. Per conoscere le piazze sarde, e non solo, dove trovare le piantine d’ulivo dell’Unitalsi è possibile consultare il sito www.unitalsi.it oppure contattare il numero verde 800.062.026.