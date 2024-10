Una storia commovente che arriva dall’ospedale Regina Margherita di Torino, dove è attualmente ricoverato il piccolo Manuele (il nome è di fantasia), sette anni e un tumore ai polmoni che purtroppo non lascia speranze che il bimbo possa farcela.



Ma, come tutti i bambini della sua età, Manuele è pieno di passioni: la più grande è quella per i supereroi, tanto che i familiari hanno deciso di organizzargli una grande festa a tema lanciando un appello: “

Tutti coloro che vorranno

andare a trovarlo e a

fargli un regalo sono invitati venerdì 2 giugno in piazza Polonia, il piazzale davanti all’ospedale Regina Margherita, alle 10,

travestiti da supereroi, grandi e piccini

”.

Si svolgerà una grande festa in allegria per Manuele e per tutti i bambini ricoverati che riceveranno regalini e potranno divertirsi in presenza dei loro supereroi preferiti.