"Io non sono un politico da metafore, questo non è un penultimatum: è un ultimatum". Il sindaco di Milano Beppe Sala è infuriato dopo aver visto le immagini di ieri sera che documentano gli assembramenti ai Navigli. Decine di cittadini ammassati senza mascherine. I video hanno fatto il giro del mondo suscitando polemiche.

"Stasera manderò più vigili - promette il primo cittadino (video in copertina) - ma se la situazione oggi non cambia domani chiuderò i Navigli e lo sport, poi lo spiegate voi ai baristi perché il sindaco non gli permette di vendere. Usiamo la testa, Milano ha bisogno di ripartire. La riapertura non è un vezzo: è una necessità. Non permetterò che pochi scalmanati senza mascherina mettano in discussione tutto ciò".

"Potevamo essere inconsapevoli due mesi fa - osserva il sindaco - ma oggi no, dopo tutto quello che è accaduto".