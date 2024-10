Il fratello Giovanni, 22 anni, ha permesso agli inquirenti di individuare il corpo. Così si è fatta chiarezza sulla fine di Lucrezia Di Prima, 37 anni, scomparsa da ieri a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania. Di lei non si avevano più notizie da ieri.

A indicare dove si trovasse il cadavere (nelle campagne di Nicolosi) è stato proprio il fratello che si sarebbe autoaccusato del delitto. Non sono state ancora accertate le cause del decesso.

"Purtroppo una tragica notizia - commenta il sindaco di San Giovanni, Nino Bellia -. Lucrezia è stata ritrovata priva di vita. Sono vicino al dolore immane dei familiari, a nome mio e di tutta la comunità puntese".

Le indagini sono state avviate dai carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta e del Comando provinciale di Catania dopo la denuncia di scomparsa presentata ieri dai familiari. Non è chiaro il movente del brutale ed ennesimo femminicidio. L'ipotesi che prenderebbe corpo è che avrebbe agito per un raptus, al culmine di una lite. Il cadavere presenterebbe ferite di arma da taglio. Non è certo se il delitto sia stato commesso nel posto del ritrovamento e l'arma non è stata ancora trovata.