Quel drammatico 23 novembre 2020, Lucia Raso, 36 anni, veronese, è morta precipitando da una finestra del primo piano a Landshut, vicino a Monaco di Baviera, dove era andata a trovare il fidanzato, Christian Treo.

Il caso è stato archiviato come una disgrazia causata da una caduta accidentale, ma la famiglia della ragazza, come riporta Il Corriere della Sera, non si arrende. La mamma ha presentato richiesta di opposizione: “Quel giorno (14 giugno) verrà discussa la nostra opposizione al proscioglimento del fidanzato – ha detto la madre - Al giudice chiederemo di riaprire le indagini sulla tragica scomparsa di Lucia perché troppi misteri, troppi punti oscuri a nostro avviso non sono mai stati chiariti”.

Per la famiglia, infatti, Lucia “non è affatto caduta accidentalmente, ma è stata volontariamente spinta giù”.

“Sono entrato in camera, ho visto Lucia sul davanzale, e non ho fatto in tempo a prenderla” disse il fidanzato Christian. I genitori di Lucia non hanno mai creduto a quelle parole.