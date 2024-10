Il testo del messaggio: “Stasera alle 20:00 suoneranno le campane. Nel mentre spegnete anche le luci nelle vostre case, per far vedere a Putin che preferiamo stare al buio, piuttosto che comperare il suo petrolio e il suo gas. Si tratta di un’azione che avverrà contemporaneamente in tutt‘Europa, a Londra (ore 19), in Europa centrale (noi), Kiev (ore 21) e a Mosca (ore 22). Inoltrate questo messaggio, per piacere”.

La catena nata sui social si sta muovendo tantissimo anche tramite WhatsApp. In realtà non si sa da chi sia partita l’iniziativa. Non c’è alcuna comunicazione ufficiale, tantomeno da parte della Chiesa.