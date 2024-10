"Per quanto abbia fatto le prove a casa per non piangere, per me Maurizio è come un papà". Sono lacrime sincere quelle di Luca Laurenti, in collegamento con Verissimo, nel ricordare Maurizio Costanzo.

"Ho passato con lui nove anni a Buona Domenica. Per me Maurizio è nella mia cornice familiare, è come un papà - commenta Laurenti -. Ho perso entrambi i miei genitori, ho perso tutti. Sono perdite che so che non si riescono a superare, a cui uno non si abitua mai. Non ci si deve abituare alla perdita delle persone. Si cerca di affrontare l'assenza, ma il dolore rimane".

"Di Maurizio ricordo i momenti in camerino, i riti prima di andare in onda. La sua grande tenerezza, anche se sul palco sembrava forte. Stanotte non ho quasi dormito - rivela -. Mi sono alzato in lacrime perché l'ho sognato: ci abbracciavamo e gli dicevo: 'Maurizio se penso alla forza, penso a te'".