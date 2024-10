Lory Del Santo ha avuto un malore. Crampi allo stomaco, vomito e astenia per l'ex concorrente dell'Isola dei famosi. Dopo quasi tre mesi di permanenze nel reality show, la Del Santo si è recata al Crazy Pizza di Flavio Briatore per la prima cena dopo l'esperienza nell'isola. "Mai provato fino a ora - ha raccontato a Fanpage -. Martedì (14 giugno, ndr) sono stata nel locale milanese di Briatore. Ho ordinato una buona pizza e un bicchiere di vino. In sottofondo dell’ottima musica. Niente di più".

"Ho cominciato a mangiare e a un tratto mi sono sentita male: crampi allo stomaco e sudorazione a mille. Ho pensato che una rinfrescata in bagno potesse essere risolutiva, invece nulla - spiega -. Quando i miei amici hanno visto che tardavo a tornare al tavolo, sono venuti a controllare. Provvidenziali: non riuscivo a reggermi in piedi. Mi hanno portato fuori e soccorso".

"Dopo oltre due mesi su un’isola deserta, a mangiare 50 grammi di riso al giorno, il corpo deve essere andato in corto. Credo che la pizza -prosegue -, al momento, sia un po’ troppo per il mio stomaco. Dovrei stare più leggera, almeno i primi tempi. Faccio tesoro di questa esperienza che mi ha spaventato moltissimo: mai avrei pensato che potesse capitare una cosa simile".